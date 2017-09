LSDM: Ligji për përdorimin e gjuhëve nuk është jokushtetues!

Shtuar më 07/09/2017, ora 19:39

Ligji për përdorimin gjuhëve nuk është jokushtetues, por në pajtim me nenin pesë të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë dhe i njëjti e avancon përdorimin e të gjitha gjuhëve të komuniteteve jo shumicë dhe hap mundësi për ndërtimin e një shoqërie për të gjithë, thekson LSDM në një reagim me shkrim ndaj deklaratës së liderit të VMRO-DPMNE të dhënë në Kumanovë.“Nikolla Gruevski dhe VMRO-DPMNE sërish e manipulojnë opinionin me qëlim të tentojnë të krijojnë ndarje të reja artificiale. Gruevski si duket mbetet i robëruar në politikat personale të ndarjes, konflikteve dhe izolimit të qytetarëve dhe shtetit”, thuhet në reagim.Nga LSDM theksojnë se për dallim nga lënia pas dore e gjuhës maqedonase shumë vite nga ana e VMRO-DPMNE-së, Qeveria e kryesuar nga LSDM në mënyrë sistematike e avancon përdorimin e gjuhës maqedonase . /albeu.com/