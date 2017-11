LSDM: Ligji për përdorimin e gjuhëve është në pajtim me Kushtetutën

Shtuar më 16/11/2017, ora 19:36

VMRO-DPMNE-ja edhe krahas porosisë së qartë nga qytetarët për ndryshime dhe një shoqëri për të gjithë, vazhdon me politikat e saja të izolimit, ndarje dhe konflikte me çka punojnë kundër interesave të qytetarëve dhe të shtetit.Ndryshimet e Ligjit për përdorimin e gjuhëve , thuhet më tej, janë në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe Amendamentin 5 që është sjell para 16 viteve.“Përmes këtij ligji do të avancohet përparimi i të gjitha gjuhëve të të gjitha komuniteteve dhe do t’i jepet fund autokracisë dhe kaosit të përdorimit të gjuhëve të komuniteteve joshumicë”, shtohet në kumtesë.Nuk është e saktë, thuhet më tej, se do të vendoset dygjuhësi në tërë territorin, e as se do të derogojë përdorimi dhe pozita kushtetuese e gjuhës maqedonase dhe letra e tij cirilike si gjuhë zyrtare në tërë territorin dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.“Në mënyrë shtesë, Qeveria e kryesuar nga LSDM-ja është fuqishëm e përkushtuar për ta ruajtur dhe përparuar gjuhën maqedonase e cila viteve të fundit u la pas dore pikërisht nga qeveritë e VMRO-DPMNE-së.Përmes serisë së masave që janë zhbllokimi i provimit të leksionit që është bllokuar me vite, ristrukturimi i Seminarit për gjuhën maqedonase në Qendrën e Maqedonisë, formimi i këshillit për standardizimin e gjuhës maqedonase dhe hapja e fondit për sendërtim dhe aktualizim të veprat kyçe shkencore nga sfera e maqedonistikës, sistematike dhe seriozisht do të ndikojë ndaj mbrojtjes dhe përparimit të gjuhës maqedonase dhe letrës së saj cirilike”, thuhet në kumtesë e lëshuar nga LSDM. /albeu.com/