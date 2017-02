LSDM kërkon informacione për takimet e Jolevskit në SHBA

Shtuar më 16/02/2017, ora 16:21

Zëdhënësi i LSDM-së, Petre Shilegov , me anë të një deklarate për shtyp, ka thënë se është e palejueshme që pas takimeve të minsitrit të Mbrojtjes , Zoiran Jolevski në SHBA të dalin deklarata se Maqedonia gjoja "do të shpërbëhet". kërkon që Jolevski të sqarojë se çka ka folur në takimin e tij me kongresistin Dejna Rohrabaker dhe, siç deklaroi, "nëse ai takim është shkas për deklarata kontraverse të kongresistit amerikan për shpërbërje dhe ndarje të Maqedonisë"."Është e palejueshme që një ministër i mbrojtjes të përdorë privilegje për të organizuar ekskursione dhe takime private nëpër botë, ndërkaq menjëherë pas takimeve të tij të dalin deklarata se Maqedonia gjoja do të shpërbëhet", ka thënë Shilegov Ai kërkoi përgjigje nga Ministria e Mbrojtjes nëse takimet e Jolevskit gjatë vizitës në SHBA kanë qenë private apo zyrtare. /albeu.com/