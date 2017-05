LSDM jep alarmin: Nuk ka rroga për të punësuarit në administratë

Shtuar më 12/05/2017, ora 13:36

Lidhja Social-demokrate e Maqedonisë i ka bërë thirrje kreut të shtetit, Gjorge Ivanov që të zhbllokojë proceset demokratike, pasi Maqedonia po përballet me probeleme të cilat janë në dëm qytetarëve dhe tërë sistemit shtetëror."Bllokada e tillë do të kulminojë të hënën kur do të skadojë mandati i krerëve dhe këshillave të komunave dhe të punësuarit në komuna, mësuesit, do të ngelin pa rroga dhe kompensime. Qytetarët nuk do të mund t'i fitojnë shërbimet e nevojshme nga komunat. Në atë mënyrë, edhe më shumë do të komplikohet situata në të cilën gjenden qytetarët e Maqedonisë.Për atë, është e nevojshme që të bëhet transferimi i qetë i pushtetit, me qëllim që Maqedonia sa më shpejtë të merr institucione funksionale", thuhet në deklaratën e kësaj partie. /albeu.com/