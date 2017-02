LSDM: Jakimovski po ballafaqohet me fundin e tij politik, njëjtë si Gruevski

Shtuar më 12/02/2017, ora 17:00

Kreu i Komunës së Karposhit, Stevçe Jakimovski , tha sot se nëse LSDM-ja arrin ta formojë qeverinë e re, kriza politike në Maqedoni do të thellohet edhe më shumë.Por, lidhur me këtë deklaratë, nga LSDM thonë se Stevçe Jakimovski po përballet me fundin e tij politik , njësoj si Gruevski."Edhe Stevço Jakimovski po përballet me fundin e tij politik , njëjtë siç i ndodhi edhe mentorit të tij Nikolla Gruevskit.Në zgjedhjet parlamentare qytetarët e Karposhit treguan se çfarë mendojnë për punën e Jakimovskit dhe të OBRM-PDUKM-së dhe e dënuan qeverisjen e tyre kriminele edhe në komunën që e kanë rrënuar", thuhet në kumtesën e LSDM-së. /albeu.com/