LSDM-ja mandaton sot Zaevin si kryeministër pas firmave të BDI-së

Shtuar më 25/02/2017, ora 10:31

Pas marrjes së konfirmimit nga BDI-ja se do t'i japin firmat për të bërë një kryeministër nga LSDM-ja, pritet që partia në fjalë të mbajë sot mbleshjen e Bordit Ekzekutiv Qendror për të mandatuar Zoran Zaevin si Kryeministër të Maqedonisë, përcjell Albeu.com.DBI-ja konfirmoi dje se do të mbështesë Zaevin , por deklarata zyrtare do të dërgohet të hënën në qeveri.Ky vendim vjen pas disa javësh intensive negociatash mes partive maqedonase dhe atyre shqiptare./Albeu.com/