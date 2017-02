LSDM-ja do padisë disa deputetë të VMRO-së

Shtuar më 03/02/2017, ora 16:31

LSDM-ja do të ngrejë padi ndaj kryeministrit teknik Emil Dimitriev, ministrave Nikolla Poposki, Nikolla Todorov dhe Elizabeta Kançeska-Milevskas.Sipas LSDM-së, këta funksionarë kanë shkelur Ligjin për zgjedhje.Nga kjo parti sqarojnë se ligji në fjalë thotë se funksioni deputetit me atë të ministrit nuk përputhen dhe se me ditën e verifikimit të mandateve për deputet, funksioni ministrit pushon, dhe se në këto raste, detyrën e ministrit e merr zëvendësministri. /albeu.com/