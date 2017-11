LSDM i ofron tre poste Hadi Osmanit

Shtuar më 14/11/2017, ora 18:53

LSDM i ka ofruar tre poste kandidatit të saj në komunën e Likovës, Hadi Osmani Mësohet se posti i parë që i është ofruar Osmanit është posti i drejtorit në një drejtori të rëndësishme në Ministrinë e Punëve të Brendshme Ky është posti që me gjasë do ta pranojë Osmani . Atij po ashtu i është ofruar post në një sektor të Ministrisë së Bujqësisë, si dhe në Ministrinë për Shoqëri Informatike. Osmani është i njohur si person me lidhje të forta me kreun partiak të LSDM-së, duke filluar nga kryetari i partisë Zoran Zaev, nënkryetarin Muhamed Zeqiri, si dhe me ministrin e Punëve të Brendshme , Oliver Spasovski. /albeu.com/