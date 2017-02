“LSDM do të vazhdojë bisedimet me BDI-në për qeverinë”

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/02/2017, ora 17:20

Zëdhënësi i LSDM-së, Petre Shilegov , deklaroi sot se LSDM ka pasur konsultime brenda partisë pas bisedimeve të mbrëmshme me përfaqësuesit e BDI-së për formim eventual të Qeverisë së re.“Ditën e sotme e shfrytëzuam për konsultime brenda partiake, në rast se do të ketë takime të reja do të jeni të njoftuar në kohë”, u shpreh para gazetarëve Petre Shilegov Ndërsa i pyetur se cilat janë kufijtë që partia e ka vendosur për BDI-në, ai tha se nuk është biseduar për këto tema dhe se përfaqësuesit e të dyja partive kanë dhënë deklarata se për çfarë është biseduar . /albeu.com/