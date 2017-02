LR-PDSH, UNITETI dhe RDK-ja do të bashkohen në një parti?

Shtuar më 11/02/2017, ora 16:49

Së shpejti Aleanca për Shqiptarët nga një koalicion i tre partive politike pritet të shndërrohet në një grupacion të vetëm politik LR-PDSH, UNITETI dhe RDK-ja e Vesel Memedit pritet të formalizojnë vendimet e tyre partiake për shkrirjen e tyre në një parti politike, e cila do të ketë lider Ziadin Selën, ndërsa baza e programit do jetë krijimi i Maqedonisë si shtet binacional.Siç mëson ALSAT, procedurat do të përshpejtohen këtyre ditëve, ndërsa qëllimi është që të ketë efikasitet në veprimin politik , pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, në të cilat kjo parti fitoi 3 deputetë, 2 nga LR PDSH, Ziadin Sela dhe Syrija Rushidi dhe Vesel Memedi nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Koalicioni politik Aleanca për Shqiptarët u formua më 19 tetor të vitit të kaluar, si përpjekje për unfikimin e faktorit politik shqiptar.Pritet që në partinë e re, ish gjenerali i UÇK-së Gëzim Ostreni, aktualisht kryetar i UNITETIT të mos ketë ndonjë funksion konkret, pasi është në moshë, i cili dëshiron të pushojë pas aktivitetit të tij në strukturat e ish UÇK-së në Kosovë dhe asaj në Maqedoni, ndërsa pozitë të lartë në hierarkinë e partisë së re do të ketë Zylfi Adili- ish komandant Qufa. Javëve në vijim pritet të shihet se vallë hapin e njëjtë do ta ndjekin edhe Lëvizja BESA dhe RDK-ja e Fadil Zendelit, edhe pse formalisht kjo RDK në zgjedhje e fundit garoi nën logon e Lëvizjes BESA si pasojë e mospasjes së vulës, e cila ishte në duart e Vesel Memedit.Në historinë pluraliste të Maqedoni është regjistruar shkrirja e dy partive shqiptare: Partisë Demokratike Popullore të Iljaz Halimit dhe Partisë për Prosperitet Demokratike të Shqiptarëve, të cilat në vitin 1997 formuan Partinë Demokratike Shqiptare, në krye me Arbën Xhaferin. /Alsat-M/