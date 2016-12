LPM ngre nismë për shfuqizimin e rezultatit zgjedhor

Partia minore, "Lëvizja popullore për Maqedoninë" ka kontestuar zgjedhjet e 11 dhjetorit.Kryetari i kësaj partie Janko Baçev dorëzoi padi në Gjykatën Themelore Shkupi 2, për prishjen e 7 listave për kandidat dhe rezultati zgjedhor . Ai pretendon se partitë shqiptare kanë dorëzuar listat e deputetëve vetëm në shqip dhe kjo gjë sipas tij është në kundërshtim me Kodin Zgjedhor “Njëra është lista e kandidatëve të VMRO-së për Maqedoninë. Dy lista jo ligjore ka “E majta”. Koalicioni për ndryshime dhe drejtësi ka përfshi edhe dy shoqata si dhe gjitha partitë shqiptare, BDI, PDSH, Besa dhe Aleanca për shqiptarët kanë sjellë listat e tyre vetëm në gjuhën shqipe dhe në mënyrë jo ligjore në 5 njësitë e para zgjedhore edhe pse ligji është i qartë përcakton parimin e 20 përqindëshit”, tha Janko Baçev , Kryetar i LPM-së për alsat.Në rast mos procedimi të padisë nga Gjykata Themelore Shkupi 2, Baçev thekson se do të kërkojë drejtësi në Strasburg.“Derisa nuk kemi sukses në terrenin vendor, e vetmja mundësi na mbetet në gjyqin ndërkombëtarë. Do ta hedhim topin në terren ndërkombëtarë dhe ta kërkojmë drejtësinë në Strasburg”, u shpreh Baçev Lëvizjes popullore për Maqedoninë zgjedhjet e fundit nuk iu pranuan listat e kandidatëve për deputet si pasojë e parregullsive dhe mos plotësimit të kushteve sipas Kodit zgjedhor Partia e Baçevit është e vetmja që ishte e gatshme të shkonte në zgjedhje e parapara më 5 qershor bashkë VMRO-DPMNE-në. /albeu.com/