Ligji për gjuhët sot sërish para deputetëve

Shtuar më 13/11/2017, ora 10:27

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi të premten paralajmëroi se debati kuvendor për ligjin për gjuhët do të zhvillohet sot.Në rrjedhën e deritanishme të debatit për këtë ligj dhe të debateve të komisioneve edhe në vazhdimet e mbledhjeve plenare, opozita akuzoi se ligji është jokushtetues, se me të shkelen procedurat dhe se zbatimi i tij do të sjellë deri në dygjuhësi në gjithë shtetin, ndërkaq diskriminohen edhe bashkësitë më të vogla etnike.Shumica parlamentare, ndërkaq, pohon se ligji do të kontribuojë për rritje të bashkëjetesës në shtet, nuk e cenon karakterin unitar të shtetit dhe është në pajtueshmëri me Kushtetutën.Siç qëndron në arsyetimin e Propozim-ligjit, në tërë territorin e shtetit dhe në marrëdhëniet e tij ndërkombëtare krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik gjuhë zyrtare është edhe gjuha që e flasin së paku 20 për qind e qytetarëve dhe alfabeti i saj në mënyrë të caktuar me këtë ligj.Në të gjitha organet e pushtetit shtetëror, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, entet dhe organizatat, komisionet, personat juridik që kryejnë autorizime publike dhe institucione të tjera krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj është edhe gjuha që e flasin së paku 20 për qind e qytetarëve të RM-së. Për përdorimin e gjuhës që e flasin më pak se 20 për qind e qytetarëve në njësitë e vetëqeverisjes lokale vendosin organet e njësive të pushtetit lokal.Qytetarët do të kenë drejtë të përdorin cilëndo nga gjuhët e përmendura zyrtare dhe alfabetet e tyre dhe se institucionet kanë obligim t’ua mundësojnë qytetarëve shfrytëzimin, përdorimin dhe zbatimin e atyre gjuhëve zyrtare dhe alfabeteve të tyre.Mes të tjerash rregullohet edhe përdorimi i gjuhëve në Kuvend, në Qeveri, si dhe shkrimi i emërtimeve në institucione. /albeu.com/