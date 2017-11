Ligji për gjuhët, BESA, LSDM, dhe VMRO parashtrojnë amendamente

Shtuar më 19/11/2017, ora 11:56

Pas votimit të leximit të parë, ku VMRO-DPMNE-ja votoi kundër, ky propozim ligj më datë 22 nëntor do të jetë në Komisionin Kuvendor për Çështje Evropiane, por megjithatë partitë deri të hënën mund të bëjnë propozimin e amendamenteve Nga VMRO-DPMNE këmbëngulin në qëndrimin e tyre se ky propozim-ligj është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë andaj thonë se për të ndryshuar pjesët që bien ndesh me kushtetutën do të përdorin mundësinë e propozimit të amendamenteve “Ligji për dygjuhësi është tërësisht jo kushtetues dhe në shumë nene i tejkalon kufijtë e kushtetutës. Fillimisht duam të arrijmë deri tek trajtimi i barabartë i të gjitha gjuhëve në pjesën e formimit të agjencisë dhe inspektoratit.Mendojmë se agjencia dhe inspektorati duhet të kenë kompetenca për të kontrolluar përdorimin e të gjitha gjuhëve në Maqedoni” – thonë nga VMRO-DPMNE.