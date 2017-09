Lëvizja Besa: Qeveria e re, 100 ditë zhgënjim dhe manipulim

Shtuar më 06/09/2017, ora 16:37

Me rastin e 100 ditëve të para të qeverisë së re të Maqedonisë, kryetari i Lëvizjes Besa , Bilall Kasami, ka mbajtur një konferencë për shtyp në të cilën tha se këto 100 ditë kanë qenë të mbushura me manipulime dhe zhgënjime nga ana e partnerëve në pushtet “Ashtu siç kishim drojë, kjo qeveri vazhdon me avazin e vjetër që, për hesape politike, ta dëmtojë interesin e qytetarëve. Tashmë nuk është lajm të thuhet se, njësoj si në qeverinë e kaluar, po vazhdon në mënyrë të njëjtë partizimi i institucioneve të shtetit dhe në vend të vlerësimit të profesionalizmit, vazhdon që byro e punësimit të jetë partia në pushtet , madje duke ndërhyrë edhe në institucione shkencore e arsimore”, thonë nga Lëvizja Sa i përket rebalancit të buxhetit nga partia shqiptare opozitare, thonë se dhe një herë u dëshmua se përsëri nuk erdhi në shprehje interesi i qytetarëve, por perceptimi i partive në pushtet për menaxhimin me financat publike, përcjell Telegraf.“Në këtë mënyrë u dëmtuan në veçanti rajonet me shumicë shqiptare , qoftë duke lënë institucione arsimore në mëshirë të motit, qoftë duke hequr mjete financiare nga institucionet që drejtohen nga shqiptarët ose duke mos ndarë mjete për realizimin e projekteve të jetës elementare infrastrukturore të vendbanimeve shqiptare . Sa për ilustrim, nuk u pranua asnjë amendament i Lëvizjes BESA, as kur kishte të bënte për çështje ujësjellësi e kanalizimi, e të mos flasim për amendamente që kishin të bëjnë me tema të kulturës dhe shkencës”, thuhet në njoftimin e Lëvizjes Besa Ndërkaq, për propozim-ligjin e ri për përdorimin e gjuhëve nga Lëvizja Besa thonë se ky propozim-ligj ka ardhur si rezultat i synimit të partive në pushtet për të përfituar politikisht, e jo për ta zgjidhur njëmend çështjen e gjuhës shqipe në Maqedoni.“Në të vërtetë, edhe ky ligj, ndonëse e avancon, e lë të pazgjidhur këtë problem dhe ky do të mbetet të zgjidhet në raste të tjera. Natyrisht, këto parti shqiptare që janë në pushtet , duke u kujdesur për rrënimin e familjes shqiptare , nuk mund të kujdesen njësoj edhe për zyrtarizmin e gjuhës shqipe”, thonë nga Besa