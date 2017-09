Lëvizja BESA garon me liderin Bilall Kasami në Tetovë

Shtuar më 06/09/2017, ora 16:03

Sipas sondazheve të publikuara së fundmi, në shumë komuna është duke u zhvilluar garë e ngushtë midis BDI-së dhe partisë opozitare shqiptare Lëvizja BESA.Tetova pa dyshim se është një prej synimeve kryesore. Si një prej qendrave shqiptare , partitë politike shqiptare kanë mbajtur sekret deri më tani emrat e kandidatëve. Lëvizja BESA ka vendosur të bëjë hapin e para, duke kandiduar kryetarin e partisë, Bilall Kasamin për kryetar të kësaj komune.“Po, kryetari i Lëvizjes BESA, prof. Bilall Kasami do të jetë kandidat për komunën e Tetovës”, kanë bërë të ditur për portalin Sakte.net burime pranë kryetarit të kësaj partie politike.Kandidimi i Kasamit përfundimisht shuan shpresat e Bashkimit Demokratik për Integrim të cilët vazhdojnë të jenë të pavendosur dhe të tensionuar. Madje, e pasigurte për një rikandidim të mundshëm është shfaqur edhe Teuta Arifi, kryetarja aktuale e Komunës së Tetovës, e cila e pyetur nga gazetarët, ka deklaruar “ashtu duket”. Por, qeverisja lokale gjatë mandatit të saj është përcjellë me kritika të shumta. Bilall Kasami aktualisht është edhe deputet i Lëizjes BESA në Parlamentin e Maqedonisë. Ai udhëheqi me suksese këtë parti të re shqiptare duke e berë forcën kryesore opozitare shqiptare në Maqedoni me 58 mijë votat e fituara në zgjedhjet e parakohshme parlamentare.