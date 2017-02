Leja për armë në Maqedoni, ja kushtet që duhet të plotësoni

Shtuar më 06/02/2017, ora 11:07

Qytetarët maqedonas të cilët duan të pajisen me leje për armë, fillmisht duhet të plotësojnë kushtet që i paracakton ligji në Maqedoni.Leja për armë dhe municion mund të fitohet vetëm nga Ministria e punëve të brendshme, por që kjo leje nuk përfshin cdo armë. Mund të marrin leje për armë për mbrojtje të privatësisë dhe pronës si dhe për gjueti. Leje për furnizim të armë ve të personave fizik jepet nëse personi fizik plotëson këto kushte:1. Eshtë mbi 18 vjeç,2. Nuk është me aftësi të kufizuara,3. Nuk paraqet rezik për publikun,4. Është i aftë për të mbajtur armë,5. Ka arsye të arsyetueshme për furnizim me armë,6. Ka njohje teknike për përdorim të drejtë, ruajtje dhe mirëmbajtje të armë s dhe njohje të ligjeve për armë të cilat kontrollohen me testim7. Ka vendbanim në territorin e Maqedonisë me letërnjoftim të vlefshëm , dhe nëse është i huaj, të posedojë leje për banim në territorin e Maqedonisë, me letërnjoftim të vlefshëm të huaj, përveç se nëse është ratifikuar marrëveshje ndërkombëtare.Leja për armë jepet me afat të vlefshëm për 10 vjet, ndërsa personave mbi 65 vjeç me afat prej 5 vitesh. /albeu.com/