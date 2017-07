Ky është i riu shqiptar që ëndërron të bëhet ministër në Itali

Shtuar më 05/07/2017, ora 10:52

Nëse do të ishte një kampion në futbollin kombëtar, bluza e tij do të ishte e kuqe, ajo e Shqipërisë pasi në sport “komandon gjaku”. Por Mike Gjeli , fëmija i një çifti shqiptar sapo është emëruar kryetar i seksionit të emigracionit në strukturat partiake të Lëvizjes Lidhja e Veriut Kështu e nisnin mediat italiane shkrimin për 23-vjeçarin me origjinë shqiptare, i lindur në Itali , me nënshtetësi italiane e banues në Novi Ligure. Madje ai ka një ëndërr për të ardhmen e tij; të jetë Ministër i Transportit në qeverinë italiane Gjeli ka tërhequr vëmendjen e mediave vendase për shkak se është shqiptari i parë që emërohet në një post të rëndësishëm të strukturave të Lidhjes së Veirut, të kësaj force politike të së djathtës italiane , e njohur për politikat antiemigracion e me një sens të fortë nacionalizmi.Matteo Salvini, i cili është lideri i Lidhjes së Veriut , e ka emëruar në krye të politikës së integrimit në një moment kaq të vështirë që po kalon Italia, ku çdo ditë në brigjet e saj zbarkojnë me qindra emigrantë klandestinë.“Prindërit e mi kanë ardhur në Itali në vitin 1991 kur u rrëzua porti i Durrësit dhe erdhën në Brindizi. Babai im u mor me Kryqin e Kuq pasi dinte italisht. Ishte 30 vjeç në atë kohë”, ka treguar Gjeli Ai ka rrëfyer se e gjithë familja e tij ka zgjedhur të marrë vetëm nënshtetësinë italiane e jo të drejtën e mbajtjes së dy nënshtetësive, shqiptare e italiane siç kanë bërë e bëjnë mjaft shqiptarë emigrantë prej vitesh në Itali “Si ka mundësi që një shqiptar në origjinë e bir emigrantësh ka zgjedhur të jetë pjesë e politikës legiste?” pyesin mediat italiane duke iu referuar deklaratave jo të pakta të kësaj force politike kundër shqiptarëve që emigronin dikur me gomone apo të epitezuar “si grabitës e trafikantë”.Mike Gjeli rrëfen për gazetarët italianë se vetëm pak muaj më parë, në nëntor është bërë anëtarë i teseruar i Lidhjes së Veriut . Në një post të publikuar nga Matteo Salvini mbi ligjin e të drejtës së nënshtetësisë për fëmijët e emigrantëve, ligj i miratuar në dhomën e deputetëve të parlamentit e i bllokuar në dhomën e senatit për shkak të votës kundër të Lidhjes së Veriut e Lëvizjes 5 Yje, shqiptari Mike Gjeli kishte komentuar “unë bir emigrantësh prita të mbush 18 vjeç për të qenë nënshtetas italian edhe pse kam lindur në Itali . Nuk kam qenë as i diskriminuar e as i penalizuar kurrë. Ligji që është në fuqi është mjaft i mirë e detyron personat të integrohen. Ligji i ri shërben vetëm për të marrë vota”.Ky koment i ka mjaftuar liderit të Lidhjes së Veirut Matteo Salvini për ta emëruar si përgjegjës i politikave të emigracionit të kësaj force politike.Sipas mediave italiane Gjeli përveç karrierës politike ka një tjetër ëndërr për të ardhmen e tij. I diplomuar në shkenca politike për momentin punon si shofer i një autobusi turistik në një park ujor. Ëndrra e tij është të bëhet ministër i Transportit në një nga qeveritë e ardhshme italiane “Qysh i vogël më pëlqente loja Lego e të ndërtoja trena. E gjëja e parë që dua të bëj si Ministër i Transportit është të përmirësoj linjat hekurudhore lidhëse e transportin mes Jugut e Veriut të Italisë”, ka thënë ai.