Kuvendi shpall konkursin për prokuror publik të Maqedonisë

Shtuar më 07/09/2017, ora 18:21

Sot pasdite, në seancën e seancës 12-të, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë mori vendimin për shpallje të konkursit për emërim të prokurorit të ri publik Ky propozim u mbështet nga shumica parlamentare me 61 vota pro , ndërsa deputetët e VMRO-DPMNE-së u larguan nga salla.Koordinatori i VMRO-së, Ilija Dimovski sqaroi se deputetët e kolaicionit “Për Maqedoni më të mirë” nuk duan të jenë të pranishëm në votimin e këtij propozimi sepse, sipas tyre, ky votim është jashtë Rregullores së zgjedhjeve.Kishim takim të shkurtë me z.Xhaferin në të cilin u morrëm vesh që për shkak të mospasjes së shumicës sv mjaftueshme kjo pikë e rendit të ditës të shtyhet për ditën e hënë”, tha Dimovski , duke shtuar se veprimet e tilla nga ana e kryetarit të Kuvendit paraqet lojë me besimin e tyre.Për këtë deklaratë të koordinatorit Dimovski reagoi kryetari Xhaferi duke vërtetuar thënien e Ilija Dimovskit, por duke shtuar se para se të zbritet në sallën e Kuvendit ai ka marrë informatë se është krijuar shumica e nevojshme dhe tha se do ta respektojë kërkesën dhe qëndrimin e opozitës që gjatë votimit të mos jenë të pranishëm në sallë, njofton Telegrafi.Propozimin për shpallje të konkursit për emërim të prokurorit publik , qeveria e dorëzoi te Kuvendi më 17 gusht, pas shkarkimit të Marko Zvërlevskit. /albeu.com/