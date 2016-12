Kush vjen në Komunën e Strugës pasi Sela do ta merr detyrën si deputet?

Shtuar më 22/12/2016, ora 12:38

Lideri i LR-PDSH Ziadin Sela , i cili është tashmë në postin e kryetarit të Komunës së Strugës , do ta lërë këtë post pas formimit të qeverisë së re të Maqedonisë.Mbrëmë Sela ka qenë i ftuar në emisionin "200" në "Alsat-M", ku ka folur se kush mund ta ushtrojë detyrën e kryetarit të Komunës së Strugës pasi ai ta merr detyrën si deputet në Kuvendin e Maqedonisë.Sipas tij, ligji e parasheh që deri në zgjedhjet e ardhshme lokale me komunën do të udhëheq ndonjëri nga këshilltarët aktual të kuvendit komunal.Ndryshe, zgjedhjet e ardhëshme lokale në Maqedoni do të mbahen në mars të vitit 2017. /albeu.com/