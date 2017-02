KUMANOVE / Fillon procesi gjyqësor për Almirin

Shtuar më 15/02/2017, ora 10:16

Ka filluar sot në Kumanovë procesi gjyqësor për vrasjen e vogëlushit Almir Aliut.Seanca pritet të shoqërohet me protesta nga qytetarët.Kujtojmë se Almir Aliu humbi jetën si pasojë e goditjes me automjet nga i akuzuari Boban Iliç natën e 25 qershorit 2016.Në seancën e 15 shkurtit, përveç të akuzuarit për vrasje Boban Iliç, para trupit gjykues do të dalin edhe 3 të akuzuarit për dhunë, përfshirë edhe babain e Almirit, Sedat Aliun. /albeu.com/