"Kumanova", mbrojtja propozon 50 dëshmitarë (VIDEO)

Shtuar më 10/02/2017, ora 16:33

Në seancën e ardhshme gjyqësore për "Grupin e Kumanovës ", mbrojtja ka kërkuar që të jenë të pranishëm të paktën 50 dëshmitarë, në mesin e tyre politikanë dhe ekspertë të fushave të ndryshme, pasi pala mbrojtëse nuk u beson dëshmive të policisë të prezantuara nga prokuroria.Avokati Naser Raufi thotë se rrëfimi i të akuzuarve do të zbardhë të vërteten për rastin e Kumanovës "Do të ketë një numër rreth 50 dëshmimeve o të kemi do të ketë dëshmi për ekspertizat do të ketë dëshmi për zërat e përcjellë, ne nuk ju besojmë edhe analizave që janë bërë nga vetë ministria e punëve të brendshme nga organi i cili e ka dhënë edhe padinë.Ka funksionar të partive politike , ka edhe persona që janë përfshirë por jo në kontekstin negativ por shumica janë në kontekstin pozitiv", tha avokati Naser Raufi.Seanca e ardhshme për rastin e Kumanovës do të mbahet më 13 shkurt, kur edhe do të dëgjohen dëshmitë e familjarëve të disa prej të akuzuarve. /albeu.com/