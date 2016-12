KSHZ: Të mërkurën dërgojmë në parlament vërtetimet për deputetët e zgjedhur

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 26/12/2016, ora 10:12

Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka mbajtur mbrëmë një konferencë për shtyp, ku ka vërtetuar rezultatet nga rivotimi në komunën e Tearcës.Kryetari i KSHZ-së Aleksandar Cicakovski , ka bërë me dije se për LSDM-në kanë votuar 245 persona, për VMRO-DPMNE-në, 149 persona, VMRO për Maqedoninë ka fituar 2 vota, BDI 1, PDSH 2, Aleanca për Shqiptarët 1 dhe ka pasur edhe 3 fletëvotime të pavlefshme. Cicakovski njoftoi se KSHZ-ja të mërkurën do të dërgojë në parlament vërtetimet për deputetët zgjedhur , së bashku me raportin për zgjedhjet e zbatuara. /albeu.com/