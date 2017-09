KSHZ: Shqyrtimi publik në listën zgjedhore do të zgjasë deri më 9 shtator

Shtuar më 05/09/2017, ora 18:58

Duke filluar nga e hëna qytetarët në aplikacionin elektronik të Listës zgjedhore , përveç të dhënave për vendet e votimit ku do të votojnë mund ta kontrollojnë edhe qasjen e vendvotimit, njofton Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ).“I kujtojmë votuesit se shqyrtimi publik në Listën zgjedhore do të zgjasë deri më 09 shtator Apelojmë që votuesit deri atëherë ti kontrollojnë të dhënat e tyre në aplikimin elektronik të Listës zgjedhore ose personalisht të shkojnë në Njësit rajonale dhe Zyrat e KSHZ-së të cilat janë të hapura çdo ditë deri në ora 19:00, ndërsa me 09 shtator do të jenë të hapura deri në ora 24:00.” Njofton KSZH.Këto informacione janë të hapura si rezultat i bashkëpunimit ndermjet Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, IFES-it, Misionit të OSBE-es, sektorit joqeveritar dhe Ministrisë së punës dhe politikës sociale të Projektit për kontrolimin dhe vlersimin e qasjes në vendvotime për personat me aftësi të kufizuara në territorin e Republikëe së Maqedonisë.Raporti i final i projektit do të jetë i hapur gjatë javës në vijim. /albeu.com/