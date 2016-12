KSHZ: Pas rivotimit në Tearcë nuk ka ndryshime në mandatet e fituara

Shtuar më 26/12/2016, ora 10:48

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka shpallur në mesnatë rezultatet fillestare nga rivotimi në vendvotimin 2011 në Tearcë, sipas të cilave nuk ka ndryshim në mandatet e fituara të deputetëve në Njësinë e gjashtë zgjedhore.Siç informoi kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Çiçakovski, numri i mandateve të deputetëve në zgjedhjet e parakohshme parlamentare mbetet i pandryshuar, VMRO-DPMNE fitoi 51 deputetë, LSDM-ja 49, BDI-ja 10, BESA-ja 5, Aleanca për Shqiptarët 3 dhe PDSH-ja 2."KSHZ-ja për njësitë zgjedhore ku rezultatet nga zgjedhjet janë përfundimtare do t'i japin vërtetimet më së voni deri të mërkurën më 28 dhjetor.Eventualisht nëse nuk kemi ankesa edhe lidhur me votimin e sotëm në ditën e njëjtë do të jepen edhe vërtetimet për NJZ 6, përveç për dy deputetët për të cilët ndikon ndarja e mandatave nëse ka ankesa për ato", theksoi kryetari i KSHZ-së, i cili shtoi se së bashku vërtetimet në kuvend do të dorëzohet edhe raporti për zgjedhjet e realizuara.Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, për Koalicionin e udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja kanë votuar 149 qytetarë, për LSDM-në dhe Koalicionin 245, BDI-ja, PDSH-ja dhe Aleanca për Shqiptarët kanë fituar nga 1 votë, ndërsa VMRO për Maqedoninë 2 vota. Koalicioni për Ndryshime dhe Drejtësi, BESA dhe PPD nuk kanë fituar asnjë votë.KSHZ-ja i publikoi edhe rezultatet fillestare nga të gjitha vendvotimet në komunën e Tearcës, ku janë regjistruar gjithsej 20.732 votues. Prej tyre kanë votuar 10.643, gjegjësisht 51,34 për qind.Me këtë rast VMRO-DPMNE në të gjitha vendvotimet në komunën e Tearcës ka fituar 1.147 vota, PDSH- 1.663, BDI 2.963, LSDM ka 1.198 vota, Koalicioni për Ndryshime dhe Drejtësi 11 vota, PPD 19 vota, Koalicioni Aleanca për Shqiptarët 774 vota, Koalicioni VMRO për Maqedoninë 38 vota dhe Lëvizja BESA ka fituar 2.574 vota.KSHZ i publikoi edhe rezultatet fillestare , si dhe ndarjen fillestare të mandateve në NJZ 6, siç tha Çiçakovski, në bazë të rezultateve nga procesverbalet origjinale nga vendvotimet e tjera në këtë njësi zgjedhore, nga komisionet tjera komunale zgjedhore, si dhe rezultatet fillestare përsëritja e sërishme e djeshme e votimit."BDI ka fituar 40.547 vota ose 6 mandate Koalicioni VMRO-DPMNE ka fituar 26.193 ose 4 mandate , LSDM ka fituar 25.986 vota ose 3 mandate , Lëvizja BESA 24.989 vota ose 3 mandate Koalicioni Aleanca për Shqiptarët ka fituar 17.946 vota ose 2 mandate dhe PDSH ka fituar 16.162 vota ose 2 mandate ", tha Çiçakovski. Rezultatet përfundimtare për NJZ 6, tha ai, KSHZ-ja do t'i publikojë menjëherë më së voni në afat prej 24 orëve pas përfundimit të tyre, gjegjësisht pas përfundimit të procedurës eventuale të ankesës.Edhe pse fillimisht konferenca për shtyp e KSHZ-së ishte e caktuar për në orën 21:30, ajo u mbajt në mesnatë, ndërsa kryetari Çiçakovski tha se vonesa është për shkak se Komisioni Komunal i Zgjedhjeve është dashur të përpiloj procesverbal të ri 21."Ai është procesverbal në të cilin përmblidhen rezultatet nga vendvotimet në nivel të komunës.Ne e prisnim që Komisioni Komunal i Zgjedhjeve të përfundojë shumë më shpejtë nuk prisnim që KKZ të ketë aq probleme lidhur me përpilimin e procesverbalit 21 në të cilin përfshihen rezultatet në nivel të komunës së Tearcës", përfundoi kryetari i KSHZ-së Çiçakovski. /albeu.com/