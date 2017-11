Kryetari i Vrapçishtit Isen Shabani për vizitë në komunën e Gostivarit

Shtuar më 16/11/2017, ora 14:23

Kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari , priti sot në zyrë kryetarin e komunës së Vrapçishtit Isen Shabani Kryetarët e dy komunave fqinje, biseduan në lidhje me gjendjen aktuale në komunat të cilat i udhëheqin dhe shqyrtuan modalitetet për kryerjen e reformave të nevojshme, me theks të veçantë bashkëpunimin në nivel të rajonit të Pollogut.“Kam kënaqësinë që sot të kem mysafir një mik të afërt timin , me të cilin do të bashkëbisedojmë për më shumë çështje. Si dy komuna fqnije, Gostivari dhe Vrapçishti kanë më shumë probleme identike, dhe disa prej tyre mund të kenë vetëm zgjidhje të përbashkët. Do të theksoja me këtë rast çështjen e menaxhimit me mbeturina, problem ky i cili presim të zgjidhet falë mbështetjes nga ana e Ambasadës zvicerane, me të cilët siç janë të njoftuar qytetarët pata një takim pune këtyre ditëve”, deklaroi për media Taravari para takimit.“Mund të them se kjo është vizita e ime e parë zyrtare si kryetar komune, dhe më vjen mirë që e relizoj atë pikërisht me një mik timin të ngushtë. Siç theksoi edhe dr. Taravari kemi shumë çështje të prëbashkëta të cilat i tangojnë qytetarët tanë. Komunën e trashëgova me një borxh prej mbi 2.3 milon euro, por shpresoj se më një menaxhim të mirë dhe me bashkëpunim të dalim nga situatra e palakmueshme”, theksoi Shabani Të dy kryetarët thanë se vizita të tilla planifikojnë që të realizojnë edhe me homologët e tyre nga komunat tjera dhe të vendoset një bashkëpunim i mirëfilltë në nivel të Rajonit planor të Pollogut. /albeu.com/