Kryetari i Kumanovës emëron një shqiptar për shef kabineti

Shtuar më 19/11/2017, ora 10:50

Kryetari i komunës së Kumanovës , Maksim Dimitrievski pritet të ketë dy shefa kabineti, meqë njëri do të jetë nga radhët e shqiptarëve . Siç mëson INA nga burime partiake pranë kësaj partie, emërimi do të ndodhë së shpejti dhe se për këtë detyrë do të jetë Valmir Shabani nga fshati Rramanli i Kumanovës Ai do të jetë në ekipin e ngushtë të Dimitrievskit dhe do të përgjigjet për çështjet dhe kërkesat e shqiptarëve Megjithatë për këtë detyrë Dimitrievski nuk ka konsultuar partitë etjera shqiptare , pasi që ai vazhdon të pretendojë se në zgjedhjet e fundit ka marrë më shumë vota shqiptare se të gjitha partitët shqiptare Shabani siç bëhet e ditur është i diplomuar në shkenca politike në Universitetin e Shkupit. /albeu.com/