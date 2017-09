Kryeministri i Maqedonisë tifoz i kuqezinjve (FOTO)

Shtuar më 04/09/2017, ora 17:09

Zoran Zaev, Kryeministër i Maqedonisë, është një dashamirës i sportit dhe futbollit në veçanti. Ai do të jetë nesër në stadiumin Strumicës , vendlindjes së tij, për të ndjekur ndeshjen mes Maqedonisë dhe Shqipërisë.Në fakt, numri 1 i qeverisë maqedonase dëshiron së pari që ndeshja të shkojë pa asnjë incident. Ai njihet si një bashkëpunëtor i mirë me shqiptarët, pas aelancës që ka bërë me partitë shqiptare në zgjedhjet e fundit. Nesër ai kërkon që në stadiumin Strumicës të luhet futboll, siç duan të gjithë shqiptarët, shkruan Vipsport.al.Zaev nuk e ka fshehur asnjëherë simpatinë për futbollin dhe kjo foto tregon se ai është në stadiumin e Shkupit, duke bërë tifo për kuqezinjtë e Shkëndijës së Tetovës, kur ajo luante në Europë ndaj Gentit të Belgjikës.Sigurisht që ai dëshiron fitoren e Maqedonisë, por kurrë nuk do nxitë rritjen e presionit ndaj ekipit shqiptar në fushë dhe në shkallët e stadiumit.