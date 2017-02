Kërkesa me shkrim e LSDM-së për qeverinë, gati për t’iu dorëzuar BDI-së

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/02/2017, ora 16:54

Materialet e shkruara që Ali Ahmeti i kërkon nga Zoran Zaevi janë gati dhe së shpejti do të dorëzohen në BDI, thonë për Alsat-M burime në LSDM.Paraprakisht nuk specifikohet përmbajtja e tyre.Socialdemokratët besojnë se java e ardhshme do të jetë vendimtare për partinë e Ahmetit – pasi presin që t’i sigurojnë nënshkrimet e nevojshme të deputetëve për të marrë mandatin për të formuar qeverinë.Paralelisht, grupet punuese të të dyja partive po diskutojnë për detajet.VMRO_DPMNE nuk ka reaguar ende për informacionin që zbuloi BDI – se edhe partia në pushtet e ka pranuar platformën e tyre thuajse tërësisht, problemi i vetëm ka qenë Prokuroria speciale.VMRO porositi Ahmetin të mos shpresojë më për koalicion në të ardhmen, në rast se e shkel parimin “fituesi me fituesin”. /albeu.com/