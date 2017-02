Kërcënon Gruevski: BDI do e paguajë nëse na kthen shpinën

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 09/02/2017, ora 16:26

Kryetari i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski , gjatë një takimi me ambasadorin e Francës në Maqedoni Kristjan Timonie, ka biseduar për aktualitetin politik në vend dhe formimin e qeverisë së re.Por, pas këtij takimi, Gruevski ka theksuar qëndrimin e tij për probleme të mundëshme nëse BDI-ja vendos të hyjë në koalicion me LSDM-në."Me mbështetjen tonë BDI arriti të fitojë disa komuna që për Ali Ahmetin ishin strategjike", thuhet në deklaratën e VMRO-së.Sipas tyre rrjedha e bisedimeve për qeverin e re do të përcaktojë edhe mbështetjen e VMRO-së në zgjedhjet lokale që duhet të mbahen në muajn prill."Në zgjedhjet e kaluara lokale ishte një përballje serioze që BDI të fitojë në disa vende ku për ta ishin komuna strategjike dhe shumë mirë e dimë rolin e VMRO-DPMNE-së në ato zgjedhje. Do të vijnë zgjedhjet lokale dhe do të shihet se a ka qenë vlerësim i mirë", thuhet në deklaratën e VMRO-DPMNE-së.