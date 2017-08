KOMENT/ Edi Rama, babai i kombit

Shtuar më 15/08/2017, ora 14:44

Intervista e kryeministrit Rama dhënë gazetës serbe "Blic" ka gjetur një pasqyrim të gjerë në mediat e Serbisë, Shqipërisë dhe Kosovës Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka tentuar në jo pak raste dhe me mjaft rezultat sa i përket palës serbe, që të zëvendësojë shtetarët e Kosovës në marrëdhëniet e shqiptarëve me Serbinë.Të njëtën gjë bëri edhe në këtë intervistë, ndonëse me tone më të zbutura krahasuar me rastet e mëparshme.Ndërkohë që gazetarët e pyesin mbi raportet Kosovës me Serbinë, përgjigja e duhur e Ramës duhet të ishte: "Aty i keni Hashim Thaçin, Ramush Haradinajn, Kadri Veselin, etj., shkoni e pyetini. Ata janë udhëheqësit legjitim të Kosovës dhe e dinë më mirë se unë se çfarë presin qytetarët e Kosovës nga raportet me Serbinë dhe jo unë.Unë mund të flas për raportet e Shqipërisë me Serbinë".Mirëpo, në vend të kësaj, e cila është një përgjigje që i jep rol të fortë dhe legjitim shtetarëve të Kosovës në raportet me Serbinë, Rama preferon të japë mesazhe në rolin e një burri të mençur e babai të kombit duke i qarë hallin se si do t'ja bërë Vuçiçi tani që duhet të njohë Kosovën dhe se çfarë duhet të bëjnë liderët e Kosovës në këtë rast.Serbve iu intereson kjo retorikë pasi i tregojnë Brukselit se nuk janë ata që s'merret dot vesh me shqiptarët, por këta të fundit (shqiptarët e Kosovës ) s'dijnë të ulen në tavolinë, ndërkohë që në të vërtetë, janë serbët ata që mbajnë peng legjitimitetin e Republikës së Kosovës përmes artificave me paramilitarë në veri të Mitrovicës.E ndërkohë që zhvillohet i gjithë ky teatër, përmes të cilit Serbia hap njëra pas tjetrës dritat jeshile të Brukselit për investime dhe proceset integruese, Rama ka mbetur në tentativën e të treguarit të vetes si një lider rajonal që do t'i ulë në një tavolinë serbët me shqiptarët e Kosovës , si babai që detyron të birin të pajtohet me atë që është zënë më parë, pa marrë parasysh faktin se janë shtetarët e Kosovës ata që kanë eksluzivitetin e kësaj gjëjë. /E.Semja/