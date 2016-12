Komandant Hoxha për dorëheqjen e Thaçit: Lojëra të reja nga një lojtar i vjetër

Shtuar më 22/12/2016, ora 22:06

Kryetari i PDSH-së, Menduh Thaçi ka dorëzuar dorëheqjen e tij tek organet partiake duke i lënë kshtu në dorë kongresit të partisë të vendosë nëse do ta pranojë ose jo dorëheqjen Dorëheqje e papritur e Thaçit është pritur me ironi nga një pjesë e opinionit, ndër to edhe komandant Hoxha – Xhezair Shaqiri. Ai dorëheqjen Thaçit e llogarit e sheh si lojë të re politike nga lojtari i vjetër “Rendi e don se sa për sy e faqe të jepet dorëheqje pas humbjes. Do ta shohim ditët e ardhshme si do funksionoj loja sipas lojtarit të vjetër ” ka thënë Shaqiri.Sipas tij, organet partiake të kontrolluara nga njeriu besnik i Thaçit nuk do ta pranojnë dorëheqjen dhe do të gjejnë fajtor të ri për humbjen katastrofale të kësaj partie. /albeu.com/