Komandant Hoxha mesazh për Selën e Ahmetin

Shtuar më 13/11/2017, ora 10:19

Xhezair Shaqiri i njohur si komandant Hoxha përmes një statusi në rrjetet sociale kërkon një maturi më të madhe nga funksionarët e të dy partive shqiptare ASH dhe BDI pasiqë sipas tij kohëve të fundit janë parë ofendime të mëdha verbale kundrejt palëve të ndryshme, ndërkohë që funksionarët e tyre duhet të jenë në dispozicion të qytetarëve."Deklarate me te pa pergjegjeshme se kjo e deputeteve te bdi nuk kam ndegjuar deri me tani. Situata e rende ne vend qe po e ndjejne qytetaret me shume se nje decenie, e tani kur shenjat jane se pas renies se pushtetit vmro kriminele duhet qe me shpejtesi deputetet te votojne ndryshimet, jo te blokojn proceset ne dem te qytetareve Sela ofendon Aliun te tjeret selen dhe aspak nuk jane me rendesi ofendimet verbale kundrejt njeri tjetrit , por me rendesi eshte qe deputetet te kryejne punen e tyre ne favor te qytetareve sepse ka shum qytetar o me social o pa te e kalojn jeten e perditshme me veshtirsi kurse deputetet marin roga te majme dhe biznise te shumta.Mund qe sela dhe Alia te bejn gabime nete ardhmen por mos te harojn se jan per qytetaret aty ne qeveri dhe gjdo gabim i tyre ndikon rend ne jeten e qytetareve te sterlodhur Po e ceki nje deshmi te nje votuesi:Isha nje dit menje tubim te nje partie shqiptare ku edhe lideri i tyre mbante fjalim ku binte shi ate dit dhe menxi ndegjonim deklaraten e liderit ku thonte se regjimi edhe kafshaten e fundit po jau mer nga goja qytetareve . Mbaroj tubimi dhe me liderin disa aktivist u nisen ne drejtim te nje restoranit.Un thash vetes hajt keshtu i lodhur dhe i lagur te i percjelli qka dote shtrojn per ushqim ketij lider. Kur u futa ne restorant pash restorantin i gjith tavolinat te stermbushura me ushqime dhe alkohole e un qe isha ne gjendje te votoj per ket lider nuk kisha lek ne gjep as per nje kafe dhe kisha dertin si te siguroja ushqim per femijet e mij dhe thash se gjith politikanet jan te njejt perveq ofendimeve qe bejn kunder njeri tjetrit sa per te na mashtruar ne votueseve te mjerë", thuhet në postimin e komandant Hoxhës drejtuar Ali Ahmetit e Ziadin Selës.