Koçijançiç për vizitën e Hahn në Shkup: Do takohet me liderët politik

Shtuar më 07/02/2017, ora 14:47

Eurokomisioneri për negociata për zgjerim, Johanes Han, pritet të zhvillojë një vizitë zyrtare të enjten në Shkup . Ndërkohë, zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijançiç, ka thënë sot për MIA-n se gjatë vizitës së tij Hanh , do të takohet me disa ministra si dhe me liderët politikë ku pritet të flasin për formimin e qeverisë së re."Johanes Han do të jetë në Shkup të enjten më 9 shkurt në takimin e ministrave të punëve të jashtme dhe të energjetikës nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrësit do ta shënojnë progresin e arritur në sektorin energjetik dhe do të bisedojnë për masa për avancim të tregut rajonal të energjisë elektrike.Gjithashtu do të bisedohet për përgatitjen e Samitit për Ballkanin Perëndimor që do të mbahet në Trieste, Itali," ka thënë Maja Kocijançiç.Gjithashtu, Hanh do të jetë në Maqedoni gjatë bisedimeve të bllokuara për formim të qeverisë dhe detyrat e saj, mes tyre edhe çështjen e emrit me Greqinë.