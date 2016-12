Klimovski: Zaev duhet të mbajë fjalën dhe të japë dorëheqjen

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 26/12/2016, ora 12:22

Aleksandar Klimovski në një intervist në "Tv Nova" ka deklaruar se në vendet me demorkaci të zhvilluar humbësi ia zgjat dorën fituesit dhe i uron fitoren, pasi ishim dëshmitarë të ngjarjeve në Itali, SHBA dhe Gjermani, ku fituesi edhe pse me një dallim shumë të vogël të votave, por prap se prap fituesi mbetet fitues, ndërsa humbësi i zgjatë dorën fituesit dhe i uron fitoren."LSDM si një humbëse e këtyre zgjedhjeve duhet që të vetkritikohet, të reformohet dhe ta mbajë fjalën , dhe kjo do të thotë që Zoran Zaev si lider i kësaj partie politike e cila i humbi zgjedhjet, duhet që së paku një herë në jetë ta mbaj fjalën dhe para organeve partiake të deponoj dorëheqjen e tij", ka thënë profesori Klimovski . /albeu.com/