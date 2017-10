Keqpërdorimi i institucioneve shtëtërore, ministrja Carovska përplaset me OBRM-PDUKM

Shtuar më 08/10/2017, ora 21:12

Ministria e punës dhe politikës sociale , në krye me Milla Carovska ka reaguar te Qendra për punë sociale – Gjevgjeli për angazhim partiak dhe agjitacion nga ana e të punësuarve. Carovska ka realizuar takim me të gjithë të punësuarit dhe drejtorin e Qendrës, Llazo Trajkov dhe ka paralajmëruar të punësuarit se gjatë fushatës zgjedhore, Qendra nuk guxon të keqpërdoret për qëllime partiake nga anëtarë të asnjë partie politike.“Drejtorin Trajkov e kishin informuar se dy të punësuar në QPS Gjevgjeli, njëra prej tyre kandidate për këshilltare nga radhët e OBRM-PDUKM-së, Angelina Petkovska kanë kryer agjitacion mbi shtresat më të prekshme të shoqërisë dhe se ai duhet të ndërmarrë masat si person kompetent në këtë institucion shtetëror”, thuhet në kumtesën e MPPS-sëshkruan Telegrafi.Më herët, OBRM-PDUKM u ankua se ministrja Carovska kryen shtypje ndaj një të punësuare që ka angazhim politik jashtë orarit të punës, gjë që e ka të garantuar me ligj.