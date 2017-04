"Kemi 5 milionë bomba atomike të transportuara nga fëmijët", Koreja e Veriut kërcënon botën (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/04/2017, ora 11:42

"Do t'ju zhdukim me 5 milionë bomba bërthamore të transportuara nga fëmijët"., - kjo është deklarata e frikshme e bërë nga kreu i rinisë komuniste të Koresë së Veriut kundrejt Koresë së Jugut dhe SHBA-ve pak orë më parë, e cila ka rritur edhe më tej tensionet në gadishullin korean, përcjell Albeu.com. Veriut ka arritur të prodhojë bombë bërthamore , por është ende në fazat e testimit të raketave ç'ka ka rritur edhe më tej tensionet me sivëllezërit jugor, Japoninë si edhe aleatin më të madh të tyre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.Deklarata vjen në një kohë kur Koreja Veriut organizoi një stërvitje të madhe ushtarake gjatë ditës së djeshme duke lëshuar batare zjarri mbi një ishull të pabanuar me artileri të rëndë ndërkohë që flota amerikane e aeroplanmbajtëseve dhe nëndetëseve ndodhet në ujërat e Koresë së Jugut. /albeu.com/