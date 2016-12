Kasami takohet me ambasadorin holandez në Shkup, Plomp

Shtuar më 22/12/2016, ora 15:20

Lideri i Lëvizjes Besa , Bilall Kasami , ka zhvilluar sot një takim me ambasadorin holandez, Villem Vouter Plomp.Gjatë këtij takimi ata kanë biseduar për zhvillimet e fundit në vend dhe për situatën politike pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Kasami e ka njoftuar ambasadorin Plomp për qëndrimet e BESËS lidhur me qeverinë e ardhshme të Maqedonisë.Ai theksoi se parakushtet themelore që BESA të diskutojë për mundësinë e përfshirjes në qeveri janë tre: që BESA pranon të marrë pjesë në qeverisje vetëm nëse në të nuk ka figura politike të inkriminuara dhe të dyshuara nga Prokuroria Speciale Publike; se BESA pranon të jetë e pjesë e bisedimeve për qeverisje vetëm nëse pranohet diskutimin për ridefinimin sistemit juridiko-kushtetues të shtetit dhe se BESA do të pranojë të bëhet pjesë e qeverisjes vetëm nëse marrëveshja qeveritare do të jetë transparente për publikun dhe e afatizuar. /albeu.com/