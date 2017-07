Kaos në Maqedoni, 200 raste dëmesh nga tërmeti

Shtuar më 04/07/2017, ora 16:33

Gjatë ditës së sotme dhe djeshme në numrin e telefonit për thirrje urgjente në Qendrën për menaxhim me kriza 195, janë paraqitur rreth 200 raste nga qytetarët të cilët kanë raportuar dëme materiale. Dëme më shpesh të paraqitura ka për oxhaqe të rrënuara, mure të plasura dhe të zhvendosura dhe dëme tjera sipërfaqësore.Qendra për menaxhim me kriza njoftoi se sot është mbajtur seancë e jashtëzakonshme e Shtabit rajonal për menaxhim me kriza në ohër, ku është marrë vendim që të vazhdohet me kontroll të objekteve lidhur me sigurinë e konstruksionit, të jepen drejtime dhe udhëzime për veprim të qytetarëve gjatë situatave të tilla, të vizitohen lokacionet në të cilat me vetiniciativë janë vendosur qytetarë në tenda dhe të kryhen kontrolle shtesë të rregullsisë së ujit për pije në rajonet e epiqendrave. /albeu.com/