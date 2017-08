Kadri Veseli: Albin Kurti si "shoku Mao", LVV bëjnë vepra terroriste

Shtuar më 24/08/2017, ora 10:43

Kreu i PDK-së, Kadri Veseli sfidoi LVV dhe LAA duke i thënë se nëse i bëjnë votat le ta bëjnë qeverinë."Shoku Mao (Albin Kurti sh.r) kishte një fjalim politik i përgatitur në kuadër të fushatës elektorale. Atij s'i intereson çfarë ndodh në këtë Kuvend . Janë forma fëmijënore për të marrë pushtetin. Kanë kryer akte terroriste në këtë Kuvend . Unë nuk ju shqitem, me mua veçanërisht.Po e them edhe njëherë publikisht: Situata aktuale politike është 60 vota jo 61 vota. Ditën që do t'i bëni 61 vota, le ta krijojë institucionin e Kuvendit dhe qeverinë"., - tha Kadri Veseli , përcjell Albeu.com.