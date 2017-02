Kabineti i Ivanovit: Kryetari vepron sipas Kushtetutës

Shtuar më 03/02/2017, ora 20:59

Lidhja Social-Demokrate dhe kabineti kryetarit të shtetit, Gjorge Ivanov , janë përplasur ashpër në lidhje me veprimet e Ivanovit, të cilat nga LSDM-ja konsiderohen si shkelje kushtetuese.LSDM-ja bazohet në akuzën e saj në veprimin e kryetarit të parë të vendit, Kiro Gligorov, i cili në vitin 1992 ia dha mandatin partisë së dytë fituese në zgjedhje, duke mos e kushtëzuar me 61 mandate qeveritare.Ndërkaq, kabineti Ivanov thotë se LSDM-ja gënjen në lidhje me krahasimin që bën me kryetarin Kiro Gligorov dhe mënyrën se si ai e ka dhënë mandatin te fituesi i dytë i zgjedhjeve.Njëherësh, Kabineti thotë se kryetari Ivanov vepron sipas Kushtetutës dhe ligjeve të shtetit, si edhe në kuadër të kompetencave juridike dhe obligimeve që i ka./Albeu.com/