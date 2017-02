Jakimovski: Nëse LSDM-ja formon qeverinë, kriza do thellohet

Shtuar më 12/02/2017, ora 10:34

Kryetari i Komunës së Karposhit, Stevçe Jakimovski , gjatë një interviste për "Radio Evropa e Lirë", tha se nëse LSDM-ja formon qeverinë e re, nuk do të respektohet vullneti i shumicës dhe do të shkaktohen probleme serioze. Nëse LSDM-ja formon qeverinë, kjo do të thotë se nuk do të respektohet vullneti i qytetarëve. Mendoj se do të kemi probleme seioze.Në Maqedoni nuk do të zgjidhet kriza, por përkundrazi do të thellohet edhe më tej, sidomos nëse kemi parasysh se lideri i LSDM-së është i dyshuar për disa skandale korruptive dhe me të vërtetë do të jetë turp nëse largojmë një qeveri dhe sjellim një tjetër që ka hetime serioze nga gjykatat", ka thënë Jakimovski . /albeu.com/