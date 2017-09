Ja si e komenton Zaev kandidimin e Taravarit për kryetar komune

Shtuar më 06/09/2017, ora 11:23

Kryeministri Zoran Zaev ka komentuar kandidimin e ministrit të shëndetësisë, Arben Taravari për kryetar të komunës së Gostivarit.“Si kryeministër e respektojë vullnetin politik të partive, të partnerëve të koalicionit dhe përcaktimet e vendimet e tyre, me të cilat dalin si ofertë para qytetarëve ”, theksoi Zaev Sipas tij,çdo funksionar i zgjedhur dhe i emëruar i qeverisë, përveç përgjegjësis politike, ka edhe përgjegjësi morale dhe etike për punën e tij dhe sidomos para qytetarëve Zaev nuk përjashtoi mundësinë që edhe ministra e zëvendësministra të tjerë të kandidohen për kryetar ë komunash.Sipas tij, institucionet do të punojnë me kapacitet të plotë dhe nuk do të ketë humbje të përgjegjësive dhe detyrave që duhet kryer.