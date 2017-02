Ja me sa vite burg dënohesh nëse kapesh me 2.8 kilogram marihuanë në Maqedoni

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 06/02/2017, ora 11:45

Të kapesh me drogë në Maqedoni , qoftë edhe për një sasi të vogël, rrezikon dënimin deri më 13 vite burg . Ka qenë ky vendimi i Gjykatës Penalepër disa të akuzuar të cilët janë kapur me drogë. Komiteti për mbrojtjen e të drejtave, lidhur me këtë ka thënë se gjykata po punon dhe gjykon me standarde të dyfishta."Nga njëra anë kjo bëhet me qëllim që të pengohen çështjet që kalojnë nga PSP-ja, duke mbrojtur kriminelët e dyshuar për krime të rënda kundër shtetit ose keqpërdorimeve financiare milionëshe.Nga ana tjetër, kur bëhet fjalë për qytetarë të thjeshtë, gjykata sillet shumë më ashpër dhe jasht kufive të arsyes, jashtë të gjitha shembujve të praksës gjyqësore në Maqedoni , rajon, UE dhe më gjerë.Që absurditeti të jetë më i madh, për këtë ndodhi vetëm se egziston gjykim në fuqi!Siç duket, reformat e nevojshme në gjykatë duhet të fillohen me postulatet themelore në legjislacionin penal, ndërsa ajo është rregulli i res judicata, gjegjësisht ndalesë të gjykohet për një vepër tani më të gjykuar", thonë nga Komiteti për mbrojte të së drejtës, transmeton "Zhurnal". /albeu.com/