Ja çfarë do ndodhë nëse partitë maqedonase nuk pranojnë kërkesat e BDI-së

Shtuar më 28/12/2016, ora 08:32

Lideri i BDI-së Ali Ahmeti , i cili ka qenë i ftuar në një intervistë në emisionin "200" të "Alsat", tha se nuk do t'i zhgënjejë shqiptarët me vendimin e tij për koalicionim me partnerin e ardhshëm të qeverisë edhe pse për momentin, asnjë parti maqedonase nuk ka shfaqur interesin për bashkëpunim."Do të ju them të gjithë shqiptarëve në Maqedoni që të mos frikësohen sepse vendimi përfundimtar do të jetë vullneti i shumicës së qytetarëve shqiptarë dhe asnjëherë BDI nuk ka marr ndonjë vendim kundër popullit të vet", tha Ali Ahmeti Por, i pyetur nëse nuk pranohen kërkesat e BDI-së për formimin e një qeverie të re nga partitë maqedonase, Ahmeti është përgjigjur: Nëse nuk ka marrëveshje dhe nëse hyhet në paqartësi kjo do të ishte zgjidhja më e keqe për vendin.Unë mendoj se tek të gjitha partitë do të mbizotëroj logjika e shëndosh, arsyeja e vërtetë për të gjetur zgjidhje për problemet me të cilat përballet vendi ynë. Kjo do të ishte zgjidhja më e keqe ."Lideri i BDI-së Ali Ahmeti ka folur edhe për takimin që u mbajt të shtunën në mes BDI-së dhe Aleancës për Shqiptarët të partive LR-PDSh, RDK dhe UNITETI.Ai ka theksuar se kanë qenë të thirrura edhe partië tjera shqiptar si Lëvizja BESA dhe PDSH-ja, mirëpo ata kanë refuzuar takimin në momentin e fundit.Sipas Ahmeti , takimi i përbashkët ka qenë dëshirë e partive shqiptare dhe e shqiptarëve që ne të jemi bashkë, duke shtuar se edhe më tej dera është e hapur për të gjithë partitë politike shqiptare.Në fund, Ahmeti ka thënë se nuk bëjnë tifo as për VMRO-në dhe as për LSDM-në."Do shohim vulletin e shumicës shqiptarë, do shohim memorandumin me partitë që kemi filliuar bisedimet, është herët të flitet tani dhe do ketë nje proces negocimi.Nuk duam të jemi të vrazhdë, BDI nuk negocion as me njërën e as me tjetrën palë. Pra, zyrtarisht nuk ka negociata as me njërën e as me tjetrën palë.BDI ka fituar zgjedhjet përballë shumë partive. BDI po bën strategji sesi të përballet me të ardhmen", ka thënë Ahmeti Lideri i BDI-së ka theksuar se do të ishte zgjidhja më e keqe nëse vendi mbetet pa qeveri. /albeu.com/