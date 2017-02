Ja çfarë do ndodhë në Maqedoni nëse Ivanov nuk ia jep mandatin Zaevit

Shtuar më 24/02/2017, ora 16:53

Bashkimi Demokratik për Integrim po mban një mbledhje nëse do të hyjë në qeveri me LSDM-në, apo do të qëndrojë në opozitë, ndërsa nga presidenti i Maqedonisë, Gjorgje Ivanov nuk dihet nëse do t'ia japë mandatin Zoran Zaevit nësi ai arrin të grumbullojë 61 firmat e kërkuara për formimin e Qeverisë së re.Në rast se Ivanovi refuzon të mandatojë Zaevit , atëherë Maqedonia rrezikon të hyjë në krizë të thellë kushtetuese. Nëse edhe përkundër grumbullimit të shumicës parlamentare, Ivanovi vendos mos t'ia japë mandatin Zaevit , atëherë kryetari i shtetit do të shkakton krizë të thellë kushtetuese me pasoja të paparashikueshme dhe të dëmshme për shtetin dhe për këtë mund penalisht të përgjigjet për keqpërdorimin e detyrës zyrtare", ka thënë pedagogu Temelko Ristevski për "Zhurnal". /albeu.com/