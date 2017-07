Ja destinacionet që nuk duhet të humbisni pa i parë në Kosovën turistike (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/07/2017, ora 15:21

Edhe për personat të cilët nuk janë të apasionuar pas plazhit e diellit ekzistojnë vende mjaft të bukura e fare pranë për të kaluar pushimet gjatë kësaj vere.Kosova, edhe pse një vend me hapësirë të vogël gjeografike, me motivet natyrore dhe njerëzore të saj, ka shumë për të ofruar.Peisazhe të bukura , male të larta, qendra të vjetra të qytetit, ujëvara si dhe ndërtesa të lashta fetare janë vende mjaft të këndshme për t’u vizituar.Për të gjithë ata të cilët duan të relaksohen por nuk janë të apasionuar pas detit dhe plazhit, mund të zgjedhin të freskohen pranë baseneve, lumenjve dhe liqeneve të Kosovës.Shtëpizat prej druri në vende të ndryshme të Kosovës mirëpresin qindra vizitorë çdo vit.Më poshtë do të gjeni disa pika kyçe, të cilat nuk duhet të humbisni pa i parë kur vizitoni Kosovën.Lugina e RugovësNjë nga pikat kryesore të natyrës së Ballkanit është Lugina Kosovare e Rugovës. Një varg i shtrirë malor me ujëvara dhe shkëmbinj.Ju mund ta vizitoni këtë park kombëtar falas. Ky vend në çdo sezon sjell një tjetër lloj bukurie, kështu që në çdo moment që do ta vizitoni do të gjeni mjaft bukuri për të shijuar.Manastiri OrtodoksI fshehur në pyll, i mbrojtur nga ushtarët e NATO-së dhe i vlefshëm për të vizituar qëndron manastiri ortodoks në Deçan.Vizitorët janë shumë të mirëpritur dhe me pak fat ju do të udhëhiqeni brenda nga një murg ortodoks.Kisha është një nga kishat më të bukura që keni parë ndonjëherë. Një pikë e rëndësishme e turizmit në Kosovë.Ujëvarat MirushaE fshehur në natyrë ndodhen ujëvarat e bukura të Mirushës. Për ata që duan të largohen për disa orë, ujëvarat janë absolutisht ajo çka duhet të vizitojnë.Këto ujëvara janë të mrekullueshme si për t’ju relaksuar ashtu edhe për tu fotografuar. Edhe pas disa vizitave ju ende do të shihni detaje të reja të shkëmbinjve që rrethojnë ujëvarën.Qendra e Prizrenit Nëse keni vetëm kohë për të vizituar një qytet në Kosovë, atëherë duhet të vizitoni qendrën e bukur të Prizrenit . Ky qytet kosovar nën ndikimin e fuqishëm që ka patur nga Perandoria Osmane ka ndërtesa të bukura tradicionale.Por argëtimi fillon pas parkimit të makinës suaj. Mos parkoni shumë afër qendrës historike të Prizrenit . Mundohuni ta parkoni në zonën e monumentit të NATO-së dhe të ecni prej aty përmes rrugës kryesore tregtare në pjesën e vjetër të Prizrenit Kjo rrugë tregtare përmban bizhuteri të shumta dhe dyqane me veshje dasmash, mjaft interesante për tu parë. Veçanërisht sepse mësoni menjëherë për veshjet tradicionale të dasmave në Kosovë.Kur hyni në pjesën historike të qendrës së Prizrenit , duhet të kaloni një lumë nëpërmjet një ure prej guri shumë të vjetër . Kur të ngrini sytë do të jeni të rrethuat nga kalaja, shtëpitë në kodër, minare dhe një kishë e vjetër ortodokse.Qyteti i vjetër i GjakovësGjakova mund të jetë qyteti më autentik kosovar. Në të njëjtën kohë, është një komunë moderne, e vetmja me një kryetare femër.Qyteti i vjetër i Gjakovës ishte një nga qendrat më të zhvilluara tregtare gjatë sundimit të Perandorisë Osmane në Ballkan.Megjithëse qyteti i vjetër u shkatërrua në luftën e Kosovës në vitin 1999, rrugët u rikthyen në stilin e tyre tradicional.Vendi i arinjveNjë herë e një kohë arinjtë në Kosovë janë mbajtur nëpër kafaze ose pranë restoranteve si një mënyrë për të zbavitur klientët.Tani këta arinj po shijojnë një mjedis të vërtetë natyror dhe pjesa më e bukur e të gjithë kësaj është se ju mund t’i vizitoni Rreth një duzinë arinj jetojnë në park. Disa prej tyre janë brenda, disa luajnë jashtë në ujë dhe disa të tjerë shijojnë motin.Çdo kafshë ka shenjën e saj me të dhënat personale dhe sjelljen.Oraret e vizitave janë nga ora 10:00 deri në 19:00, nga muaji prill deri në tetor dhe nga ora 10:00 deri në orën 16:00, nga nëntori deri në mars. /ScanTV/