Ivanovi nuk ka kohë të takojë zyrtarin e lartë amerikan

Rreth kësaj teme:

Hojt Ji nuk e takon Ivanovin

Shtuar më 26/04/2017, ora 13:09

Zyrtari i lartë amerikan Hojt Ji, i cili do të jetë në Maqedoni ku do të bisedojë për statusin e formimit të qeverisë dhe reformave për integrimet euroatlantike, nuk do të takohet me presidentin Gjorge Ivanov , shkruan "Dojçe Vele".Nga kabineti i tij kanë bërë me dije se Ivanov nuk ka pasur kohë të takohet me funksionarin e lartë amerikan Hojt Brajan Ji, i cili do të vizitojë vendin më 1 maj, njofton "TV24", duke shtuar se Ivanov nuk do të takohet për shkak të agjendës së tij të ngjeshur. /albeu.com/