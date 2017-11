Ivanov tregon se a do ta nënshkruajë dekretin për gjuhën shqipe

Shtuar më 20/11/2017, ora 13:35

Presidenti Gjorge Ivanov në pyetjen se a do të nënshkruajë dekretin e ligjit për gjuhën shqipe deklaroi se do të prononcohet për ligjin për gjuhët pasi ta marrë në dorë për nënshkrim , transmeton Express.“Me vëmndje po ndjekim procesin e miratimit të ligjit për gjuhët unë dhe kabineti I im. Kur do të vijë ligji te unë për nënshkrim , atëherë do të prononcohem. Vendimi im do të jenë i bazuar në kushtetutën dhe ligjet e vendit”, tha Ivanov