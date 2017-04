Ivanov paralajmëron dënimin e Ahmetit, Kasamit dhe Selës?

Shtuar më 26/04/2017, ora 18:01

“Shumica është siguruar me shantazh, të pranohet platforma e partive shqiptare të Maqedonisë që është arritur në Tiranë në kabinetin e kryeministrit të Shqipërisë. Kjo në pajtim me Kushtetutën tonë dhe në pajtim me ligjet tona është vënie e Maqedonisë në situatë vartëse dhe në varësi të një shteti tjetër. Kjo është edhe vepër ndëshkuese, por edhe është në kundërshtim me betimin tim të dhënë kur e kam marrë funksionin e presidentit “, kështu është shprehur presidenti Ivanov për MTVA hungareze. Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorge Ivanov në një intervistë për televizionin shtetëror hungarez MTVA deklaroi se përderisa nuk largohen pengesat ligjore dhe politike nuk mund ta jap mandatin për përbërjen e qeverisë, transmeton Anadolu Agency (AA).Sipas Ivanovit, ekziston problem juridik dhe politik për përcaktimin e mandatit për përbërjen e qeverisë.Sipas tij, nëse ia jep mandatin dikujt që e ka pranuar platformën e një shteti të huaj do të vihet në pikëpyetje pavarësia e shtetit. Presidenti i Maqedonisë sqaron se vendimi i tij është preventiv, me qëllim që të mos krijohen edhe më shumë probleme. Ivanov , në intervistë tha se edhe për shkak të ngecjes së evropeizimit në rajon, sërish janë lajmëruar “projekte të mëdha nacionaliste”. /albeu.com/