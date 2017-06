Ivanov kërkon energji të re në bashkëpunimin rajonal nga samiti i Dubrovnikut

Shtuar më 30/06/2017, ora 19:55

Bashkimi Evropian të kthejë besimin dhe perspektivën për gjithë rajonin, por jo vetëm në mënyrë deklarative dhe vetëm me fjalë, por edhe me vepra, hapa dhe aksione konkrete, porositi presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorge Ivanov , në fjalimin e tij në Samitin e shefave të shteteve dhe qeverive të vendeve-pjesëmarrëse, të Procesit për bashkëpunim në Evropën Juglindore, që po mbahet në Dubrovnik, Republika e Kroacisë."Nëse Bashkimi Evropian e cila është forca e vetme dhe më me ndikim mobilizuese dhe transformuese, nuk na bën ardhmërinë të prekshme dhe reale, nuk kam dilemë se ne do të kthehemi në të kaluarën dhe gjërat do të përkeqësohen.Paralelisht me këtë Proces duhet të jetë procesi i ndërtimit të besimit, solidaritet, bashkëpunim dhe mbështetje në EJL, në mënyrë bilaterale ose përmes mekanizmave rajonal të cilin e kemi, duke përfshirë edhe PBEJL. Nevojitet energji e re", theksoi Ivanov Presidenti i Maqedonisë në fjalimin e tij e theksoi edhe rastin me procesin eurointegrues të Maqedonisë si shembull tipik për qasje të deritanishme të gabueshme dhe të dëmshme, dhe kërkoi mbështetje më të madhe të ndërsjellë për integrim më të shpejtë në BE dhe NATO.Shefi i shtetit theksoi se vendet e rajonit duhet ta kthejnë besimin e ndërsjellë, të kenë vullnet politik dhe bashkëpunim të sinqertë të mbështetur mbi projekte konkrete, me qëllim të ballafaqimin me sfidat reale dhe të drejtpërdrejt në rajon."Na nevojitet kthim strategjik drejt vetes, drejt rajonit, në kushte të jostabilitetit global. Por, sërish rajoni ka nevojë për mbështetje nga BE-ja, këtë kthim strategjik ta bëjmë esencial dhe të qëndrueshëm. Të mos lejojmë që frika dhe mosbesimi të na vjedhin ardhmërinë dhe perspektivën", tha presidenti i Maqedonisë. /albeu.com/